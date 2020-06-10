2020-06-10T16:17:12+03:00
Общество

Трудовое лето для подростков Сургутского района состоится, несмотря на пандемию

Для школьников разработали вакансии в онлайн-пространстве
Руслан Савинов
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Трудовое лето для подростков Сургутского района состоится, несмотря на пандемиюТрудовое лето для подростков Сургутского района состоится, несмотря на пандемиюФото: pixabay.com
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Подросткам Сургутского района предоставят в этом году «работу на удаленке». Глава муниципалитета Андрей Трубецкой поручил обеспечить трудоустройство молодежи «по удаленке». В районе для ребят создали специальные вакансии.

- Чем будут заниматься наши подростки? Прежде всего, они помогут централизованной библиотечной системе в части создания видео-рекомендаций книг, листовок, буклетов, презентаций по детской литературе. Также они займутся преображением рукописных текстов в электронный вид, созданием шаблонов по оформлению папок, будут вести рубрики «Комплексная безопасность», «Здравствуй, лето!», «Советы выпускникам», проводить социологические опросы и т.д., - поделилась замглавы района Татьяна Османкина..

Отмечается, что подобный опыт — уникальный для региона. Однако пока удалось организовать десять рабочих мест для школьников, в перспективе планируется больше.

Добавим, что за месяц таким способом дети смогут заработать по 7-8 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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