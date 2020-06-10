К высадке цветов приступили в Нижневартовске

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:23:51+03:00

Всего город украсят почти 36 тысяч растений

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На улицах Нижневартовска начали появляться бархатцы, сальвия блестящая, агератум, феррария, целозия, петуния и другие цветы.

- Вскоре цветами украсят перекрестки улиц Омской и Чапаева, Маршала Жукова и Ленина, улицы Чапаева, Ленина. Особое внимание будет уделено местам отдыха граждан: клумбы появятся на площади Нефтяников, в районе зоны отдыха на набережной Оби, - сообщили власти города.

В Нижневартовске появятся клумбы, элементы вертикального озеленения, альпийские горки и другие цветочные украшения. Над высадкой примерно 35500 цветов работает 20 специалистов.

- В этом году в Нижневартовске впервые попробовали высадить катарантусы. Изначально эти растения распространены в Индии и на острове Мадагаскар, но в этом году они порадуют и вартовчан, - сообщили в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU