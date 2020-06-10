Лжесотрудник Пенсионного фонда похитил у югорчанина крупную сумму денег

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:20:01+03:00

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В полицию Лангепаса обратилась 43-летняя местная жительница с заявлением о том, что у нее дистанционно похитили деньги.

- Неизвестный позвонил и представился сотрудником Негосударственного Пенсионного фонда. Аферист вошел в доверие к пострадавшей, - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Злоумышленник похитил с банковских карт около 197 тысяч рублей. Для вывода денег он использовал мобильное приложение банка.

Добавим, что к настоящему моменту по данному факту возбуждено уголовное дело.

- Настоятельно рекомендуем проявлять повышенную бдительность при общении с неизвестными по телефону или в интернете, - напоминают югорчанам полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU