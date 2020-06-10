Лжесотрудник Пенсионного фонда похитил у югорчанина крупную сумму денег
В полицию Лангепаса обратилась 43-летняя местная жительница с заявлением о том, что у нее дистанционно похитили деньги.
- Неизвестный позвонил и представился сотрудником Негосударственного Пенсионного фонда. Аферист вошел в доверие к пострадавшей, - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Злоумышленник похитил с банковских карт около 197 тысяч рублей. Для вывода денег он использовал мобильное приложение банка.
Добавим, что к настоящему моменту по данному факту возбуждено уголовное дело.
- Настоятельно рекомендуем проявлять повышенную бдительность при общении с неизвестными по телефону или в интернете, - напоминают югорчанам полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU