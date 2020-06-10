«Стойбищную школу» запускают для учеников начальных классов Югры

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:06:58+03:00

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В минувшем учебном году по общеобразовательным программам обучались 7 496 детей из числа коренных народов, в том числе 1 403 ребенка из труднодоступных территорий.

- Большинство детей в период повышенной готовности было переведено на дистанционный онлайн - формат обучения. Кроме того, для детей, проживающих в деревнях Юильск и Нумто Белоярского район организованы вертолетная доставка индивидуальных пакетов с заданиями и выполненными работами, - пояснили в пресс-службе правительства ХМАО.

Отмечается, что учебный год закончили 778 выпускников девятых классов и 303 выпускника одиннадцатых классов из числа коренных малочисленных народов.

- На стадии запуска находится проект «Стойбищная школа». В пилотном режиме с 1 сентября он запускается в Белоярском районе. Этот проект позволит ученикам начальных классов без выезда с территорий традиционного проживания получить все необходимые образовательные услуги, - сообщил директор департамента образования и молодежной политики Югрв Алексей Дренин.

Он добавил, что в сдаче ЕГЭ в 2020 году примут участие около 300 представителей коренных народов.

ИСТОЧНИК KP.RU