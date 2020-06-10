В Югорске зафиксировано большое возгорание леса

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:46:59+03:00

В Югорске на улице Кондинская зафиксировано большое возгорание. Фото МЧС по ХМАО.

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Сегодня, 10 июня, в 15:25 произошло загорание порубочного материала на земельных участках, выделенных под жилищную застройку в Югорске.

- На месте пожара работают 97 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России – 60 человек и 9 единиц техники, - пояснили в пресс-службе регионального МЧС.

Добавим, что в настоящий момент точная информация уточняется.

- Не игнорируйте правила пожарной безопасности, особенно в условиях сухой и жаркой погоды: не сжигайте мусор, сухую траву и пресекайте подобные действия других лиц. На дачных участках не разводите костры и мангалы. Не бросать непотушенные спички и сигареты, - напоминают югорчанам об элементарных правилах безопасности спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU