В Югорске зафиксировано большое возгорание леса
Сегодня, 10 июня, в 15:25 произошло загорание порубочного материала на земельных участках, выделенных под жилищную застройку в Югорске.
- На месте пожара работают 97 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России – 60 человек и 9 единиц техники, - пояснили в пресс-службе регионального МЧС.
Добавим, что в настоящий момент точная информация уточняется.
- Не игнорируйте правила пожарной безопасности, особенно в условиях сухой и жаркой погоды: не сжигайте мусор, сухую траву и пресекайте подобные действия других лиц. На дачных участках не разводите костры и мангалы. Не бросать непотушенные спички и сигареты, - напоминают югорчанам об элементарных правилах безопасности спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU