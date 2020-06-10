Сургутский район вновь выбился в антилидеры списка по приросту числа заражений коронавирусом
В Югре лабораторно подтверждены 197 новых случаев заболевания коронавирусом в 13 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:
- Сургутский район – 58, Сургут - 38, Нижневартовск – 19, Ханты-Мансийск – 15, Нефтеюганск – 15, Нягань – 12, Когалым – 11, Нефтеюганский район – 7, Нижневартовский район – 7, Мегион – 6, Советский район – 2, Ханты-Мансийский район – 2, Лангепас – 1, Радужный -1, Покачи – 1, Югорск – 1, Белоярский район - 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 3821.
По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 21 , 18-29 лет – 48, 30-49 лет – 81, 50-64 года – 40, старше 65 лет – 7. По месту инфицирования: завозной - 5, из контактов в очагах - 114, в 78 случаях контакт уточняется.
По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 32, с симптомами ОРВИ - 119, в бессимптомной форме заболевания – 46.
Из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 19 человек – на ИВЛ, 30 человек – в реанимации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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