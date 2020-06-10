Более 2000 краж с банковских карт произошло в ХМАО в 2020 году

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:55:03+03:00

Более 2000 тысяч краж с банковских карт произошло в ХМАО в 2020 году Фото: pixabay.com

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Замначальника управления угрозыска УМВД по ХМАО Алексей Бородин рассказал, что с начала 2020 года в регионе зарегистрировано более 2000 тысяч краж с банковских карт и дистанционных мошенничеств.

- Ущерб от дистанционных хищений составил 160 млн рублей. Практически каждое второе преступление совершается с использованием ip-телефонии, когда с подменных номеров 499 и 495 звонят лже-сотрудники службы безопасности финансовых организаций. Потерпевшие сообщают полные данные банковских карт, либо устанавливают на свои смартфоны программы удаленного доступа. Кроме того, югорчане совершают заказы товаров через непроверенные сайты, онлайн-магазины, в группах социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», - сообщил Алексей Бородин.

Он также отметил, что аферисты подстраиваются под любую ситуацию, которая происходит в регионе или в стране в целом: исходя из происходящих событий, они придумывают новые предлоги обмана.

ИСТОЧНИК KP.RU