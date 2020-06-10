Среди югорчан отметили резкий контраст: одни соблюдают строгую самоизоляцию, другие – отрицают меры
У югорчан наблюдает проявление так называемого ковиднигилизма – когда одни граждане соблюдают строгую самоизоляцию и боятся даже выйти на прогулку, другие граждане проявляют абсолютное отрицание данной проблемы.
- Мы вынуждены об этом говорить и призывать к осмотрительному поведению. Это, прежде всего, нужно нашим старшим землякам, медработникам, которые в такую жару вынуждены носить полное обмундирование, - заявила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.
Она добавила, что такое нарастание эпидемического процесса за счет игнорирования всех правил и ограничительных мероприятий вызывает новые случаи заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU