Новый госпиталь Нижневартовска для пациентов с коронавирусом принял первых заболевших

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:49:24+03:00

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В новый госпиталь Нижневартовска, где будут получать лечение пациенты коронавирусом, начали поступать первые пациенты. Напомним, это уже третий госпиталь в городе для заболевших COVID-19.

- Первого пациента в будущее инфекционное отделение окружной больницы доставили сегодня утром, 10 июня. На данный момент в учреждении находится четыре человека. Всего госпиталь сможет принять сто пациентов. Если эпидситуация будет ухудшаться, то количество коек будет увеличено за счет резервных помещений, - уточнили в медучреждении.

В новом корпусе установлено все необходимое оборудование, отлажена работа вентиляционной системы, лифтов, системы видеонаблюдения.

- Каждый блок оснащен санузлом и душевой, а также специальным окном для бесконтактной передачи еды и медикаментов. Здесь установлено 9 аппаратов ИВЛ. При необходимости их количество будет увеличиваться, - рассказали в пресс-службе администрации Нижневартовска.

ИСТОЧНИК KP.RU