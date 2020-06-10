10 Июнь 2020 2020-06-10T12:30:51+03:00

В Сургуте суд вынес приговор пьяному водителю, по вине которого погибла девушка Фото: pixabay.com

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В Сургуте суд вынес приговор 30-летнему молодому человеку, по вине которого в ДТП погибла девушка. Мужчину признали виновным по статье «Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения».

- Установлено, что в конце июля 2019 года сургутянин управлял в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «Мицубиси Лансер». На 18 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» он не справился с его управлением и столкнулся с металлическим отбойником, - пояснили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

В результате аварии погибла не пристегнутая ремнем безопасности пассажирка. Водитель скрылся с места происшествия.

Добавим, что суд определил виновному наказание в виде лишения свободы на 6 лет 6 месяцев. Срок он будет отбывать в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU