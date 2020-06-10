Культурная онлайн-программа на 10 июня для югорчан на самоизоляции
Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.
1. Сургутская филармония. Что: Концертная программа «Баян +». Дуэт баянистов Сургутской филармонии - чемпионы Кубка Мира среди аккордеонистов (Португалия), лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ринат Валиев и Пётр Мазурик. Когда: 10 июня 18.00. Где.
2. Ханты-Мансийский театр кукол. Что: «Секреты от Алёнки»: актрисы театра рассказывают «Сказки про мам» современного писателя для детей Сергея Седова и показывают рукотворные мультфильмы. Когда: 10 июня 15.00. Где.
3. Музей истории и этнографии Югорск. Что: Квест «По линиям судьбы в точку пересечения». Когда: 10 июня 15.00. Где.
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