2020-06-10T11:47:10+03:00
Общество

Культурная онлайн-программа на 10 июня для югорчан на самоизоляции

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве
Руслан Савинов
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Культурная онлайн-программа на 10 июня для югорчан на самоизоляцииКультурная онлайн-программа на 10 июня для югорчан на самоизоляцииФото: pixabay.com
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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Сургутская филармония. Что: Концертная программа «Баян +». Дуэт баянистов Сургутской филармонии - чемпионы Кубка Мира среди аккордеонистов (Португалия), лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ринат Валиев и Пётр Мазурик. Когда: 10 июня 18.00. Где.

2. Ханты-Мансийский театр кукол. Что: «Секреты от Алёнки»: актрисы театра рассказывают «Сказки про мам» современного писателя для детей Сергея Седова и показывают рукотворные мультфильмы. Когда: 10 июня 15.00. Где.

3. Музей истории и этнографии Югорск. Что: Квест «По линиям судьбы в точку пересечения». Когда: 10 июня 15.00. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU

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