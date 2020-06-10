2020-06-10T11:38:10+03:00
Общество

Мозаику в аэропорту Сургута включили в перечень объектов культурного наследия Югры

Новость подоспела ко дню рождения автора панно
Руслан Савинов
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Мозаику в аэропорту Сургута включили в перечень объектов культурного наследия Югры. Фото Молодёжной палаты при Думе Сургута.Мозаику в аэропорту Сургута включили в перечень объектов культурного наследия Югры. Фото Молодёжной палаты при Думе Сургута.
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Мозаичное панно на фасаде аэропорта Сургута включили в перечень выявленных объектов культурного наследия ХМАО. Об этом стало известно от представителей молодежной палаты при думе Сургута.

Напомним, полгода назад на защиту мозаики встала инициативная группа сургутских школьников.

- Мы собрали необходимый пакет документов и направили обращение в службу госохраны культурного наследия региона. Произведения Полищука, выполненные в XX веке, уже стали памятниками изобразительного искусства того времени и, по возможности, должны быть сохранены, как культурное наследие России, - рассказали авторы инициативы.

Итак, с 9 июня «Мадонна с младенцем в иллюминаторе», созданная советскими монументалистами Полищуком и Щербининой, находится под госохраной. Впереди 12 месяцев, чтобы закрепить статус объекта культурного наследия путем проведения госэкспертизы и включения панно в реестр объектов культурного наследия народов РФ.

Добавим, что новость подоспела ко дню рождения художника – 22 июня Леониду Полищуку исполняется 95 лет, в настоящее время он проживает в Москве и готовит персональную выставку к юбилею.

ИСТОЧНИК KP.RU

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