2020-06-10T10:43:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 10 июня 2020 года составило 3821 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 10 июня 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 10 июня 2020 года составило 3821 человекЧисло заболевших коронавирусом в ХМАО на 10 июня 2020 года составило 3821 человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 10 июня 2020 года: 3821 человек, за сутки зафиксировано 197 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 8404 случая новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 10386 человек.

- Всего в стране зарегистрировано 493657 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 252783 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 216 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 6358 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 3821 случая заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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