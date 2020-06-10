2020-06-10T10:37:35+03:00
Общество

Губернатор ХМАО совершила рабочий визит в Белоярский район

Главе региона представили отделения гемодиализа и скорой помощи
Руслан Савинов
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Губернатор ХМАО совершила рабочий визит в Белоярский район. Фото правительства ХМАО.Губернатор ХМАО совершила рабочий визит в Белоярский район. Фото правительства ХМАО.
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Губернатор Югры Наталья Комарова совершила рабочую поезду в Белоярский.

- В программе рабочего визита – посещение отделения гемодиализа и отделения скорой помощи при Белоярской районной больнице, отделения скорой медпомощи, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Также глава ХМАО прибыла в район для заседания штаба по вопросам строительства. Мероприятие будет проходить на следующих объектах: спортивной площадке «спортивное ядро» школы на 300 мест; набережной Сэй Пан; детсаде «Звездочка».

Отмечается, что рабочий визит Натальи Комаровой в Белоярский район проходит с соблюдением всех необходимых мер социального дистанцирования и профилактики коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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