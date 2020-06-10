Льготникам Сургутского района начали приходить «Посылки добра»

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:22:44+03:00

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Из бюджета Сургутского района выделили средства на покупку содержимого «добрых» посылок.

- На 120 тысяч рублей сформированы посылки с продуктами и предметами первой необходимости, которые получат 200 льготников. В список входят пожилые люди старше 50 лет, инвалиды первой, второй и третьей групп, семьи, в числе которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Это дополнительная мера поддержки для нуждающихся граждан в период пандемии, - отметили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Известно, что в каждой посылке: молоко, консервы, растительное масло, крупы, бытовая химия. Общая стоимость товаров, которые входят в набор, 600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU