Подростки смогут поработать ради благоустройства Ханты-Мансийска не раньше июля

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:16:56+03:00

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Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции начало летнего трудового сезона в Ханты-Мансийске переносится. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

- Старт первой смены планируется не ранее, чем 2 июля. Подросткам, предоставившим документы на июнь, никаких дополнительных документов оформлять не потребуется для трудоустройства в июле. Ребятам, которые в новые сроки не смогут выйти на работу, необходимо сообщить в МБУ «Молодежный центр», - пояснили власти Ханты-Мансийска.

Добавим, что по всем возникшим вопросам можно обращаться в отдел занятости и трудоустройства МБУ «Молодежный центр» по телефону: (3467) 32-01-89.

ИСТОЧНИК KP.RU