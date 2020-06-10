Пушкинский лицей Нижневартовска готовится принять 2000 учеников

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:10:36+03:00

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В столице Самотлора на финишную прямую вышло строительство и оснащение школы в 18 микрорайоне, получившей статус лицея имени Пушкина.

- Набор в открывающуюся школу обещает быть щедрым. Уже сегодня заявки на обучение в лицее поданы для 2000 детей. Основной поток составят младшие школьники, - рассказал депутат думы ХМАО Сергей Великий.

Известно, что в образовательный центр, по заверениям городских чиновников, будут приняты все дети, относящиеся к школе по территориальному признаку, то есть те, кто проживает в 17, 18, 23 и 24 микрорайонах.

- Родители школьников могут не волноваться: статус лицея не добавит семьям хлопот при поступлении. Дополнительных экзаменов не предвидится, – добавил Сергей Великий.

Добавим, первостепенная задача лицея – открыть классы начальной школы, потом сконцентрируются на среднем звене.

ИСТОЧНИК KP.RU