Среди заболевших коронавирусом в Югре – 8% дети
По данным Роспотребнадзора в ХМАО количество детей среди заболевших приближается к 8% от общей доли заболевших.
- Сейчас рост зафиксирован в связи с тем, что дети несмотря на действующие правила используют для развлечений места общественного назначения, где большое количество поверхностей для контактов. Прошу, уважаемые югорчане, обратите пожалуйста внимание на безопасность своих детей, - обратилась в жителям региона губернатор ХМАО Наталья Комарова.
Напомним, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 3624 случая заболевания.
- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают югорчанам врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU