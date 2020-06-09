2020-06-09T15:44:57+03:00
Общество

Среди заболевших коронавирусом в Югре – 8% дети

Об этом сообщила глава региона
Руслан Савинов
Поделиться:
Среди заболевших коронавирусом в Югре – 8% детиСреди заболевших коронавирусом в Югре – 8% детиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

По данным Роспотребнадзора в ХМАО количество детей среди заболевших приближается к 8% от общей доли заболевших.

- Сейчас рост зафиксирован в связи с тем, что дети несмотря на действующие правила используют для развлечений места общественного назначения, где большое количество поверхностей для контактов. Прошу, уважаемые югорчане, обратите пожалуйста внимание на безопасность своих детей, - обратилась в жителям региона губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Напомним, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 3624 случая заболевания.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают югорчанам врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Среди заболевших коронавирусом в Югре – 8% дети
Для хантымансийцев в День города проведут бесплатные семейные экскурсии
Лучший онколог ХМАО работает в Сургуте
Из-за нравоучений югорчанин убил знакомого
У группы наркосбытчиков в Сургуте изъяли 2 кг «синтетики»
Росгвардейцы Югры задержали подозреваемого в краже нефтепродуктов
За продажу алкоголя после 20:00 из точки общепита в Нягани изъяли всю спиртосодержащую продукцию
Таксистов ХМАО обязали получать разрешения на возмездной основе
В Югре стартовала подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Нефтеюганск в антилидерах списка по приросту числа заражений коронавирусом
Женщина предоставила паспорт, чтобы быть директором фиктивной фирмы в ХМАО
Лидер окружного отделения «Боевого братства» высказался об оскорблениях в адрес ветерана
Сургутская станция переливания крови ждет доноров
Ханты-Мансийск украсят 12 уникальных граффити
Мужчина угрожал знакомой убийством в Югре
Югорчанин перевернулся на лодке и пропал
В ХМАО обновляют вагоны пассажирских поездов
Выселение сирот в Белоярском за неуплату коммуналки признали незаконным
«Тойота» сбила подростка в Нижневартовске, ехавшего на мопеде
Двух чиновников в Мегионе подозревают в необоснованном вводе в эксплуатацию жилых домов
Проект тюменского застройщика стал лучшим в рейтинге новостроек стандарт-класса в регионе
На заброшенной стройке в Сургуте нашли тело мужчины
Погода в Югре 9 июня: летняя жара
На базе отдыха в Нижневартовске приютили двух чуть не погибших птиц
Вартовчанин за пьяную езду отправится в колонию-поселение
Активисты убрали мусор с протоки Юганской Оби, где был основан Нефтеюганск
Лжеполицейский выманил у подростка деньги по телефону, угрожая арестом родителей
На учете в органах опеки Сургутского района состоят почти полтысячи детей
В ХМАО участились случаи мошенничества, связанные с получением компенсаций