Среди заболевших коронавирусом в Югре – 8% дети

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:44:57+03:00

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По данным Роспотребнадзора в ХМАО количество детей среди заболевших приближается к 8% от общей доли заболевших.

- Сейчас рост зафиксирован в связи с тем, что дети несмотря на действующие правила используют для развлечений места общественного назначения, где большое количество поверхностей для контактов. Прошу, уважаемые югорчане, обратите пожалуйста внимание на безопасность своих детей, - обратилась в жителям региона губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Напомним, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 3624 случая заболевания.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают югорчанам врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU