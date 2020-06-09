9 Июнь 2020 2020-06-09T15:12:03+03:00

Для хантымансийцев в День города проведут бесплатные семейные экскурсии. Фото администрации города. Фото: Александр ДЕНИСОВ

Группы должны быть не более 15 человек

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В Ханты-Мансийске 12 июня пройдут бесплатные семейные экскурсии по городу.

- Это подарок жителям ко Дню города, организованный «Управлением по развитию туризма и внешних связей» и экскурсоводами, - сообщили в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска.

Отметим, что записаться на экскурсию нужно заранее по телефону: 39-39-90.

Важно: группы должны быть не более 15 человек, экскурсии проводятся только для членов одной семьи.

Экскурсовод проведёт участников по «мифологической аллее» на улице Дзержинского, по памятным местам города, а также есть еще один маршрут - обзорная пешая прогулка по окружному центру.

ИСТОЧНИК KP.RU