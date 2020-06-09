Лучший онколог ХМАО работает в Сургуте

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:03:38+03:00

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Врача Сургутской окружной клинической больницы Сергея Онищенко признали лучшим онкологом Югры

- Практикующему хирургу предстоит защищать честь региона на всероссийском этапе конкурса среди лучших докторов страны, - уточнили в пресс-службе депздрава ХМАО.

Отмечается, что общий стаж работы Онищенко - 35 лет.

- Из них 16 лет - по профилю онкология. Вся его трудовая деятельность связана с хирургией и Сургутом, - сообщают в депздраве региона.

- Познакомился с особенностями быта севера Западной Сибири случайно – в составе студенческого стройотряда в 1983 году побывал в Сургуте, а по окончании института, учитывая моё желание, был направлен для прохождения интернатуры в этот же самый город, - поделился Сергей.

Добавим ,что за год доктор лично выполняет до 200 различных операций.

ИСТОЧНИК KP.RU