9 Июнь 2020 2020-06-09T13:20:59+03:00

У группы наркосбытчиков в Сургуте изъяли 2 кг «синтетики» Фото: pixabay.com

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Правоохранители Сургута утвердили обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Сургутян обвиняют по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой с использованием интернета».

- По данным следствия, обвиняемые получали от неустановленного лица «синтетику», через тайники-закладки на территории Сургута они сбывали запрещенные вещества, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

Из незаконного оборота у обвиняемых изъято почти 2 килограмма наркотических средств. Сургутян заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Добавим, что наркосбытчикам грозит наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU