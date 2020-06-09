2020-06-09T13:20:59+03:00
Происшествия

У группы наркосбытчиков в Сургуте изъяли 2 кг «синтетики»

Злоумышленникам грозят десятки лет тюрьмы
Руслан Савинов
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У группы наркосбытчиков в Сургуте изъяли 2 кг «синтетики»У группы наркосбытчиков в Сургуте изъяли 2 кг «синтетики»Фото: pixabay.com
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Правоохранители Сургута утвердили обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Сургутян обвиняют по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой с использованием интернета».

- По данным следствия, обвиняемые получали от неустановленного лица «синтетику», через тайники-закладки на территории Сургута они сбывали запрещенные вещества, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

Из незаконного оборота у обвиняемых изъято почти 2 килограмма наркотических средств. Сургутян заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Добавим, что наркосбытчикам грозит наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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