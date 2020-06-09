У группы наркосбытчиков в Сургуте изъяли 2 кг «синтетики»
Правоохранители Сургута утвердили обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Сургутян обвиняют по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, организованной группой с использованием интернета».
- По данным следствия, обвиняемые получали от неустановленного лица «синтетику», через тайники-закладки на территории Сургута они сбывали запрещенные вещества, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.
Из незаконного оборота у обвиняемых изъято почти 2 килограмма наркотических средств. Сургутян заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Добавим, что наркосбытчикам грозит наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU