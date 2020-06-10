2020-06-10T05:01:09+03:00
Общество

Погода в Югре 10 июня: всё жарче и жарче

Температура днем поднимется до +33 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 10 июня: всё жарче и жарчеПогода в Югре 10 июня: всё жарче и жарчеФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 9 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью +15, +20 градусов, днем +28, +33 градуса.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +30, +32 градуса.

В Сургуте наступит солнечный день. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +27 +29 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +23, +25 градусов.

На Руси этот день называли «Никита Гусятник». По погоде отмечали: если день выдавался тихим — ждали к осени хорошего урожая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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