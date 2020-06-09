Росгвардейцы Югры задержали подозреваемого в краже нефтепродуктов
В Нижневартовске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже 300 литров дизеля.
- Мужчина попытался оплатить заправку собственного грузовика, предъявив топливную карту и путевой лист чужого предприятия, - пояснили в пресс-службе Росгвардии по ХМАО.
Группа задержания оперативно прибыла на автозаправочной станцию на улице Индустриальной:
- Выяснилось, что неизвестный приехал на грузовике к АЗС и заправил 300 литрами дизельного топлива емкость, находящуюся в кузове. В ходе разбирательств росгвардейцы установили, что 64-летний мужчина предоставил для оплаты чужие документы, - уточнили стражи порядка.
Размер ущерба АЗС - более 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU