2020-06-09T12:36:29+03:00
Происшествия

Росгвардейцы Югры задержали подозреваемого в краже нефтепродуктов

Возбуждено уголовное дело
Руслан Савинов
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Росгвардейцы Югры задержали подозреваемого в краже нефтепродуктов. Фото Росгвардии ХМАО.Росгвардейцы Югры задержали подозреваемого в краже нефтепродуктов. Фото Росгвардии ХМАО.
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В Нижневартовске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже 300 литров дизеля.

- Мужчина попытался оплатить заправку собственного грузовика, предъявив топливную карту и путевой лист чужого предприятия, - пояснили в пресс-службе Росгвардии по ХМАО.

Группа задержания оперативно прибыла на автозаправочной станцию на улице Индустриальной:

- Выяснилось, что неизвестный приехал на грузовике к АЗС и заправил 300 литрами дизельного топлива емкость, находящуюся в кузове. В ходе разбирательств росгвардейцы установили, что 64-летний мужчина предоставил для оплаты чужие документы, - уточнили стражи порядка.

Размер ущерба АЗС - более 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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