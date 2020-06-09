За продажу алкоголя после 20:00 из точки общепита в Нягани изъяли всю спиртосодержащую продукцию
Полицейские Нягани в ходе рейда вместе с представителями добровольной народной дружины и муниципального штаба в одном из мест общественного питания изъяли алкоголь.
- За нарушение лицензионных требований «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» и продажу алкоголя после 20:00 стражи порядка изъяли всю алкогольная продукция в количестве 1800 литров, - рассказали в пресс-службе «МВД по ХМАО.
Известно, что на юридическое лицо составлен протокол по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции».
Нарушителю грозит штраф от ста тысяч рублей до трехсот тысяч рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции.
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ИСТОЧНИК KP.RU