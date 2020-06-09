Таксистов ХМАО обязали получать разрешения на возмездной основе
Парламентарии Югры приняли поправки к закону об отдельных вопросах организации в регионе транспортного обслуживания.
- Предусмотрена выдача разрешения на перевозку регионе пассажиров и багажа легковым такси на возмездной основе, - уточнили в пресс-службе думы ХМАО.
Отмечается, что федеральным законодательством допускается введение в субъектах РФ платы за выдачу такого разрешения.
- При этом предусмотрено, что порядок определения платы за выдачу документа устанавливается высшим исполнительным органом госвласти субъекта РФ, - пояснили парламентарии.
Добавим, что изменения вступят в силу не сразу: пандемию югорским таксистам удастся пережить по старым правилам. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU