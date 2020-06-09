Таксистов ХМАО обязали получать разрешения на возмездной основе

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:23:11+03:00

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года

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Парламентарии Югры приняли поправки к закону об отдельных вопросах организации в регионе транспортного обслуживания.

- Предусмотрена выдача разрешения на перевозку регионе пассажиров и багажа легковым такси на возмездной основе, - уточнили в пресс-службе думы ХМАО.

Отмечается, что федеральным законодательством допускается введение в субъектах РФ платы за выдачу такого разрешения.

- При этом предусмотрено, что порядок определения платы за выдачу документа устанавливается высшим исполнительным органом госвласти субъекта РФ, - пояснили парламентарии.

Добавим, что изменения вступят в силу не сразу: пандемию югорским таксистам удастся пережить по старым правилам. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU