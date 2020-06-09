9 Июнь 2020 2020-06-09T11:53:46+03:00

В Югре стартовала подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Фото правительства ХМАО. Фото: Александр ВИН

Каждому необходимо будет принять решение о содержании девяти статей

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Избирательная комиссия ХМАО определила общее количество бюллетеней — 1 130 983 штук.

- Уже изготовлена первая партия – 245 тысяч штук для территориальных избирательных комиссий Белоярского, Березовского, Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов, - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Обновлены маршруты для проведения голосования в труднодоступных и отдаленных местностях региона, где югорчане смогут высказать свое мнение с 10 июня.

Кроме того, стартовал прием заявлений о включении в список участников голосования по месту нахождения «Мобильный избиратель». Заявление можно подать в МФЦ, через портал «Госуслуги» и в территориальной избирательной комиссии до 14:00 21 июня.

- Впереди важнейшее событие для гражданского общества. Каждому из нас необходимо принять решение о содержании девяти статей Конституции, – пояснила губернатор Югры Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU