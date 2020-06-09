2020-06-09T12:19:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Нефтеюганск в антилидерах списка по приросту числа заражений коронавирусом

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
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Нефтеюганск в антилидерах списка по приросту числа заражений коронавирусомНефтеюганск в антилидерах списка по приросту числа заражений коронавирусомФото: pixabay.com
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В Югре лабораторно подтверждены 149 новых случаев заболевания коронавирусом в 14 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 5, Ханты-Мансийский район – 7, Сургутский район – 30, Нижневартовский район – 1, Ханты-Мансийск – 9, Сургут – 9, Нефтеюганск – 43, Нижневартовск – 22, Мегион – 4, Советский район – 2, Когалым – 8, Лангепас – 3, Пыть-Ях – 3, Югорск - 3, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 3475.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 14, 18-29 лет – 27, 30-49 лет – 63, 50-64 лет – 34, старше 65 лет – 11. По месту инфицирования: из контактов в очагах - 93, в 56 случаях контакт уточняется.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 28, с симптомами ОРВИ - 80, в бессимптомной форме заболевания – 41.

Из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 17 человек – на ИВЛ, 31 человек – в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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