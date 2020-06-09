9 Июнь 2020 2020-06-09T11:17:36+03:00

Женщина предоставила паспорт, чтобы быть директором фиктивной фирмы в ХМАО Фото: pixabay.com

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Югорская межрайонная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Серова. Женщину обвиняют по статье «Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия, совершены для внесения в единый госреестр юрлиц сведений о подставном лице».

- Установлено, что женщина за денежное вознаграждение предоставила свой паспорт неустановленному лицу для передачи в налоговый орган с целью регистрации на ее имя юридического лица, а в дальнейшем для его реорганизации, - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что обвиняемая не исполняла обязанности директора предприятия и достоверно знала, что является подставным лицом.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU