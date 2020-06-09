2020-06-09T10:34:10+03:00
Общество

Сургутская станция переливания крови ждет доноров

Из-за пандемии празднование Дня донора пройдет в сокращенном формате
Руслан Савинов
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Сургутская станция переливания крови ждет доноровСургутская станция переливания крови ждет доноровФото: pixabay.com
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Окружная станция переливания крови готовится ко Всемирному дню донора, который отмечают 14 июня. Как отметили в пресс-службе депздрава региона, девиз праздника в 2020 году – «Сдайте кровь и сделайте мир более здоровым».

- 15 июня 2020 года в окружной Службе крови в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске отметят праздник. Из-за введенного в регионе режима повышенной готовности, празднование пройдет в сокращенном формате. Как и сейчас, в понедельник допуск в учреждение открыт исключительно для доноров, приглашенных по телефону, - сообщают медики.

Добавим, что свободное посещение донорами медучреждения пока временно ограничено. Всех специально приглашенных доноров ожидает приятный сюрприз – подарок с символикой Службы крови

ИСТОЧНИК KP.RU

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