Сургутская станция переливания крови ждет доноров

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:34:10+03:00

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Окружная станция переливания крови готовится ко Всемирному дню донора, который отмечают 14 июня. Как отметили в пресс-службе депздрава региона, девиз праздника в 2020 году – «Сдайте кровь и сделайте мир более здоровым».

- 15 июня 2020 года в окружной Службе крови в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске отметят праздник. Из-за введенного в регионе режима повышенной готовности, празднование пройдет в сокращенном формате. Как и сейчас, в понедельник допуск в учреждение открыт исключительно для доноров, приглашенных по телефону, - сообщают медики.

Добавим, что свободное посещение донорами медучреждения пока временно ограничено. Всех специально приглашенных доноров ожидает приятный сюрприз – подарок с символикой Службы крови

ИСТОЧНИК KP.RU