Ханты-Мансийск украсят 12 уникальных граффити

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:05:00+03:00

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Художники Ханты-Мансийска украсили первую из 12 трансформаторных подстанций города красочным граффити. Как отметили в пресс-службе администрации города, граффити находится рядом со школой №1 по улице Комсомольская, 40.

- Художник Владислав Алеев изобразил композицию, которая представляет собой дорогу, ведущую к познанию и древу жизни, «Добро» и ладони - символы дружбы, единства и семьи. В единстве, отмечает Владислав, композиция представляет собой чистоту и гармонию всего человечества, пояснили власти Ханты-Мансийска.

Отмечается, что роспись - подарок горожанам ко Дню города. Известно, что у художника в запасе есть новые эскизы, например, традиционные северные орнаменты, символизирующие флору и фауну.

ИСТОЧНИК KP.RU