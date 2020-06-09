2020-06-09T09:45:17+03:00
Происшествия

Мужчина угрожал знакомой убийством в Югре

Пьяный дебошир был пьян и ударил женщину
Руслан Савинов
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Мужчина угрожал знакомой убийством в ЮгреМужчина угрожал знакомой убийством в ЮгреФото: pixabay.com
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Отделом дознания Пыть-Яха возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя по статье «Угроза убийством».

- Подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина учинил конфликт со своей 39-летней знакомой. Он нанес женщине несколько ударов по голове и телу и высказывал при этом слова угрозы убийством в ее адрес, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Женщина опасалась за свою жизнь и здоровье: угрозу убийством она восприняла как реально осуществимую. Поэтому женщина обратилась в полицию с письменным заявлением о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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