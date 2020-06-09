9 Июнь 2020 2020-06-09T09:19:33+03:00

Югорчанин перевернулся на лодке и пропал Фото: pixabay.com

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Мобильный поисково-спасательный отряд Ханты-Мансийска выезжал на протоку Кайгарка в с.п. Горноправдинск для поисков мужчины.

- Требовалось оказать содействие в поиске 39-летнего мужчины, который перевернулся на лодке и в данный момент его местонахождение неизвестно, - пояснили в пресс-службе учреждения Центроспас-Югория.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, то срочно провели сбор информации на месте происшествия.

- Мужчина не найден, поиски продолжаются, - сообщают спасатели.

Владельцам лодок и катеров напоминают правила поведения на воде:

- Не перегружайте лодку, не пересекайте курс моторных судов, не подставляйте борт лодки параллельно идущей волне, имейте при себе спасательные средства, не управляйте лодкой в нетрезвом состоянии, - советуют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU