Югорчанин перевернулся на лодке и пропал
Мобильный поисково-спасательный отряд Ханты-Мансийска выезжал на протоку Кайгарка в с.п. Горноправдинск для поисков мужчины.
- Требовалось оказать содействие в поиске 39-летнего мужчины, который перевернулся на лодке и в данный момент его местонахождение неизвестно, - пояснили в пресс-службе учреждения Центроспас-Югория.
Когда спасатели прибыли к месту вызова, то срочно провели сбор информации на месте происшествия.
- Мужчина не найден, поиски продолжаются, - сообщают спасатели.
Владельцам лодок и катеров напоминают правила поведения на воде:
- Не перегружайте лодку, не пересекайте курс моторных судов, не подставляйте борт лодки параллельно идущей волне, имейте при себе спасательные средства, не управляйте лодкой в нетрезвом состоянии, - советуют эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU