2020-06-09T09:19:33+03:00
Общество

Югорчанин перевернулся на лодке и пропал

Поиски продолжаются
Руслан Савинов
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Югорчанин перевернулся на лодке и пропалЮгорчанин перевернулся на лодке и пропалФото: pixabay.com
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Мобильный поисково-спасательный отряд Ханты-Мансийска выезжал на протоку Кайгарка в с.п. Горноправдинск для поисков мужчины.

- Требовалось оказать содействие в поиске 39-летнего мужчины, который перевернулся на лодке и в данный момент его местонахождение неизвестно, - пояснили в пресс-службе учреждения Центроспас-Югория.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, то срочно провели сбор информации на месте происшествия.

- Мужчина не найден, поиски продолжаются, - сообщают спасатели.

Владельцам лодок и катеров напоминают правила поведения на воде:

- Не перегружайте лодку, не пересекайте курс моторных судов, не подставляйте борт лодки параллельно идущей волне, имейте при себе спасательные средства, не управляйте лодкой в нетрезвом состоянии, - советуют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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