В ХМАО обновляют вагоны пассажирских поездов

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:21:33+03:00

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Проведена замена старых вагонов 1992-2001 годов выпуска, курсировавших по территории ХМАО на маршруте Устье Аха» и № 121/122 «Еатеринбург-Оренбург», на современные вагоны 2015-2017 выпуска с улучшенными характеристиками.

- 20 новых вагонов, в том числе с местами для маломобильных пассажиров, оборудованы установками кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, - уточнили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, во время встреч с главой региона в феврале прошлого года жители Урая и Кондинского района обратили внимание на неудовлетворительное состояние пассажирских вагонов поезда 609/610Е Устье-Аха Екатеринбург.

- Югорчане отметили, что регулярное железнодорожное сообщение с Тюменью и Екатеринбургом имеет для них особое значение. Перевозки железнодорожным транспортом круглогодично востребованы среди различных социальных групп населения, - пояснили власти ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU