Выселение сирот в Белоярском за неуплату коммуналки признали незаконным

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:57:14+03:00

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Администрация Белоярского обратилась в суд с иском о выселении молодого человека из занимаемого жилого помещения, предоставленного ему как оставшемуся без попечения родителей. Причиной выселения послужила образовавшаяся задолженность по оплате коммуналки.

- Однако органом власти не учтены положения, согласно которому отсутствие постоянного заработка, иного дохода в связи с незанятостью трудовой деятельностью, является обстоятельством для оказания органом местного самоуправления содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, - отметили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Добавим, что прокурор выяснил, что сирота длительное время не может трудоустроиться, сложилась трудная жизненная ситуация.

ИСТОЧНИК KP.RU