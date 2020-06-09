Выселение сирот в Белоярском за неуплату коммуналки признали незаконным
Администрация Белоярского обратилась в суд с иском о выселении молодого человека из занимаемого жилого помещения, предоставленного ему как оставшемуся без попечения родителей. Причиной выселения послужила образовавшаяся задолженность по оплате коммуналки.
- Однако органом власти не учтены положения, согласно которому отсутствие постоянного заработка, иного дохода в связи с незанятостью трудовой деятельностью, является обстоятельством для оказания органом местного самоуправления содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, - отметили в пресс-службе прокуратуры Югры.
Добавим, что прокурор выяснил, что сирота длительное время не может трудоустроиться, сложилась трудная жизненная ситуация.
ИСТОЧНИК KP.RU