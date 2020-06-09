2020-06-09T07:53:35+03:00
Происшествия

«Тойота» сбила подростка в Нижневартовске, ехавшего на мопеде

Молодой человек ехал на «Питбайке»
Руслан Савинов
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«Тойота» сбила подростка в Нижневартовске, ехавшего на мопеде. Фото ГИБДД Югры.«Тойота» сбила подростка в Нижневартовске, ехавшего на мопеде. Фото ГИБДД Югры.
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За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 8 человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.

В 22 часа 10 минут в городе Нижневартовск по улице Интернациональная, водитель, женщина 1977 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», по предварительным данным, двигаясь в крайнем правом ряду, выполняя маневр «перестроения влево», не уступила дорогу мототранспорту «Питбайк», под управлением мальчика 2004 года рождения, двигавшегося в попутном направлении, в крайнем левом ряду.

В результате ДТП водитель и пассажир мототранспорта, мальчик 2007 года рождения, получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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