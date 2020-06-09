2020-06-09T07:22:36+03:00
Происшествия

Двух чиновников в Мегионе подозревают в необоснованном вводе в эксплуатацию жилых домов

Правоохранители провели обыски в служебных помещениях администрации города
Руслан Савинов
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Двух чиновников в Мегионе подозревают в необоснованном вводе в эксплуатацию жилых домовДвух чиновников в Мегионе подозревают в необоснованном вводе в эксплуатацию жилых домовФото: pixabay.com
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В ХМАО расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении должностных лиц органов исполнительной власти Мегиона.

По данным следствия в 2019 году на основании недостоверных заключений о соответствии построенных многоквартирных домов в Мегионе требованиям техрегламентов, при наличии существенных нарушений, администрацией муниципалитета принято решение о введении строений в эксплуатацию, - уточнили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Известно, что часть помещений в указанных домах, которые не приспособлены для проживания, приобретены администрацией города.

Отмечается, что по уголовному делу по статье «Превышение должностных полномочий» подозревается сотрудник Управления архитектуры и градостроительства администрации Мегиона, а также по статьям «Получение взятки» и «Служебный подлог» – сотрудник службы жилищного и строительного надзора округа.

Правоохранители провели обыски в служебных помещениях Ряд должностных лиц администрации допрошены, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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