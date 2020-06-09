Двух чиновников в Мегионе подозревают в необоснованном вводе в эксплуатацию жилых домов
В ХМАО расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении должностных лиц органов исполнительной власти Мегиона.
По данным следствия в 2019 году на основании недостоверных заключений о соответствии построенных многоквартирных домов в Мегионе требованиям техрегламентов, при наличии существенных нарушений, администрацией муниципалитета принято решение о введении строений в эксплуатацию, - уточнили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
Известно, что часть помещений в указанных домах, которые не приспособлены для проживания, приобретены администрацией города.
Отмечается, что по уголовному делу по статье «Превышение должностных полномочий» подозревается сотрудник Управления архитектуры и градостроительства администрации Мегиона, а также по статьям «Получение взятки» и «Служебный подлог» – сотрудник службы жилищного и строительного надзора округа.
Правоохранители провели обыски в служебных помещениях Ряд должностных лиц администрации допрошены, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU