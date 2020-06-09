2020-06-09T07:14:01+03:00
Общество

На заброшенной стройке в Сургуте нашли тело мужчины

Проводится процессуальная проверка
Руслан Савинов
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На заброшенной стройке в Сургуте нашли тело мужчиныНа заброшенной стройке в Сургуте нашли тело мужчиныФото: pixabay.com
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В Сургуте проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины на заброшенной стройке.

- Тело местного 45-летнего жителя обнаружено, накануне, 8 июня, около 9 часов в повешенном состоянии в помещении третьего этажа недостроенного здания по улице Семена Белецкого в Сургуте, - пояснили в пресс-службе Следственного отдела по Сургуту следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Сейчас проводятся по установлению всех обстоятельств произошедшего. Стражи порядка также принимаются меры к преграждению собственником строения доступа посторонних лиц на территорию стройки.

Добавим, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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