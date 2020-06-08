Вартовчанин за пьяную езду отправится в колонию-поселение

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:09:28+03:00

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Городской суд Нижневартовска вынесен приговор в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления».

- Установлено, что вартовчанин, будучи привлеченным к уголовной ответственности за управление авто в состоянии опьянения, вновь через полгода, в январе 2020 года, в алкогольном опьянении сел за руль, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд назначил виновному наказание в виде года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на три года. Срок мужчина будет отбывать в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU