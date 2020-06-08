8 Июнь 2020 2020-06-08T17:04:58+03:00

Активисты убрали мусор с протоки Юганской Оби, где был основан Нефтеюганск. Фото ОНФ ХМАО.

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Во всемирный день окружающей среды общественники ОНФ Югры вышли на субботник для привлечения внимания жителей Нефтеюганска к проблемам экологии.

- Место для субботника – берег протоки Юганской Оби, место, с которого и начинался когда-то современный Нефтеюганск, - рассказали представители ОНФ ХМАО.

Напомним, что традиционные городские субботники, которые проводятся администрацией, школьниками, студентами и работниками предприятий сегодня отменены по причине пандемии и режима самоизоляции. Активисты ОНФ провели уборку в масках, перчатках и соблюдая необходимую безопасную дистанцию.

Добавим, что за время субботника была убрана территория около полутора гектаров, собрано более двадцати мешков мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU