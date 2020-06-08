Лжеполицейский выманил у подростка деньги по телефону, угрожая арестом родителей
В полицию Нефтеюганска обратилась семейная пара. Они сообщили, что их дочь стала жертвой дистанционных мошенников.
- На сотовый телефон несовершеннолетней дочери югорчан позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Звонивший убедил девушку в том, что ее родители в данный момент находятся под следствием, а для их «спасения» необходимо перечислить все наличные, находящиеся дома, на предоставленные номера, - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Девушка воспользовалась терминалом оплат и сделала несколько переводов на сумму 115 тысяч рублей. Вскоре стало известно, что она стала жертвой аферистов.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»: принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU