8 Июнь 2020 2020-06-08T16:14:11+03:00

На учете в органах опеки Сургутского района состоят почти полтысячи детей Фото: pixabay.com

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На учете в органах опеки и попечительства Сургутского района находятся 493 ребенка и 125 недееспособных граждан.

- С начала года в районе на учет поставлены девять детей, оставшиеся без попечения родителей, трое из которых сироты, шестерых забрали из семей из-за невыполнения родителями обязанностей. В 2019 году таких несовершеннолетних было в два раза больше, - уточнили в пресс-службе муниципалитета.

Сейчас в работе находится пять исков, по которым лишение прав грозит родителям 11 детей.

Кроме того, не прекращала свою деятельность и школа подготовки приемных родителей в период режима повышенной готовности. Последние два месяца она проходит в дистанционном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU