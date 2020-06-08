На учете в органах опеки Сургутского района состоят почти полтысячи детей
На учете в органах опеки и попечительства Сургутского района находятся 493 ребенка и 125 недееспособных граждан.
- С начала года в районе на учет поставлены девять детей, оставшиеся без попечения родителей, трое из которых сироты, шестерых забрали из семей из-за невыполнения родителями обязанностей. В 2019 году таких несовершеннолетних было в два раза больше, - уточнили в пресс-службе муниципалитета.
Сейчас в работе находится пять исков, по которым лишение прав грозит родителям 11 детей.
Кроме того, не прекращала свою деятельность и школа подготовки приемных родителей в период режима повышенной готовности. Последние два месяца она проходит в дистанционном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU