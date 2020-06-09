Погода в Югре 9 июня: летняя жара

9 Июнь 2020 2020-06-09T05:01:11+03:00

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Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 9 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18 градусов, днем +27, +32 градуса.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают остутствие осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +28, +30 градусов.

В Сургуте наступит солнечный день. Ветер западный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +22 +22 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется солнечный день. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +18, +21 градусов.

На Руси этот день называли «Федорин день». По погоде отмечали: крестьяне в этот день запрещали бабам и девицам болтать друг с другом, чтобы не накликать беду.

ИСТОЧНИК KP.RU