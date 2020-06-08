В ХМАО участились случаи мошенничества, связанные с получением компенсаций
В Югре за минувшие дни случилось 28 мошенничества и дистанционных краж с банковских карт. По данным пресс-службы УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, югорчане лишились более двух миллионов рублей.
Так, жителям региона в мессенджере «Вайбер» поступают сообщения от неизвестных, которые предлагают получить компенсацию в размере более 270 тысяч рублей.
- Полиция Югры убедительно просит, не верить данному сообщению и не переходить по непроверенным ссылкам, - пояснили стражи порядка.
По всем фактам мошенничества полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU