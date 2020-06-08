8 Июнь 2020 2020-06-08T15:30:23+03:00

В ХМАО участились случаи мошенничества, связанные с получением компенсаций Фото: pixabay.com

Полиция просит не переходить по подозрительным ссылкам в интернете

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В Югре за минувшие дни случилось 28 мошенничества и дистанционных краж с банковских карт. По данным пресс-службы УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, югорчане лишились более двух миллионов рублей.

Так, жителям региона в мессенджере «Вайбер» поступают сообщения от неизвестных, которые предлагают получить компенсацию в размере более 270 тысяч рублей.

- Полиция Югры убедительно просит, не верить данному сообщению и не переходить по непроверенным ссылкам, - пояснили стражи порядка.

По всем фактам мошенничества полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU