2020-06-08T15:14:57+03:00
Общество

В ХМАО определили лучшего офтальмолога региона

Кристина Краснова - врач сургутской окружной клинической больницы
Руслан Савинов
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В ХМАО определили лучшего офтальмолога региона. Фото депздрава Югры.В ХМАО определили лучшего офтальмолога региона. Фото депздрава Югры.
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В Югре выявили лучшего офтальмолога региона: общий трудовой стаж Кристины Красновой - 15 лет.

- Все эти годы она – врач офтальмолог клинической больницы. Участвует в плановых и экстренных операциях. Предпочтение отдаёт трудным клиническим случаям. В совершенстве владеет методиками обследования больных глаукомой и всеми способами хирургического и терапевтического лечения органа зрения, выполняет операции на веке, - рассказали в пресс-службе депздрава региона.

Добавим, что специалист активно участвует в подготовке молодых офтальмологов и активно работает над совершенствованием собственных знаний и практического мастерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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