8 Июнь 2020 2020-06-08T14:50:05+03:00

Сургутский район по-прежнему на пике по приросту числа заражений коронавирусом Фото: pixabay.com

Медики делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 129 новых случаев заболевания коронавирусом в 13 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 6, Ханты-Мансийский район – 7, Сургутский район – 52, Кондинский район – 1, Нижневартовский район – 1, Ханты-Мансийск – 6, Сургут – 16, Нижневартовск – 19, Советский район – 1, Нягань – 10, Когалым – 5, Радужный – 2, Пыть-Ях - 3, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 3475.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 12, 18-29 лет – 15, 30-49 лет – 61, 50-64 года – 34, старше 65 лет – 7. По месту инфицирования: завозной -1, из контактов в очагах - 90, в 38 случаях контакт уточняется.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 24, с симптомами ОРВИ - 74, в бессимптомной форме заболевания – 31.

Из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 20 человек – на ИВЛ, 36 пациент – в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU