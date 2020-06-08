8 Июнь 2020 2020-06-08T14:35:55+03:00

Более 10 арт-объектов установят в Нижневартовске. Фото администрации города.

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Полюбившиеся вартовчанам фигуры «Дама с цветами и ее кавалер», «Дельфины», «Олени» вернут на улицы города.

- Более 10 арт-объектов установят в ближайшее время. Первые ландшафтные украшения уже появились на набережной реки Оби, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, что зеленые скульптуры называются топиариями.

- Все они выполнены из материала похожего на искусственную траву. Этим ландшафтным композициям не страшны похолодания, дожди и ветер. Часть фигур оснащена корзинами для цветов, - пояснили специалисты.

- Кроме топиариев появятся альпийские горки, инсталляции, выполненные из различных материалов, композиции из цветов, - подвел итог директор управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска Виталий Проскуряков.

ИСТОЧНИК KP.RU