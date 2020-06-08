Более 10 арт-объектов установят в Нижневартовске
Полюбившиеся вартовчанам фигуры «Дама с цветами и ее кавалер», «Дельфины», «Олени» вернут на улицы города.
- Более 10 арт-объектов установят в ближайшее время. Первые ландшафтные украшения уже появились на набережной реки Оби, - рассказали в пресс-службе администрации города.
Напомним, что зеленые скульптуры называются топиариями.
- Все они выполнены из материала похожего на искусственную траву. Этим ландшафтным композициям не страшны похолодания, дожди и ветер. Часть фигур оснащена корзинами для цветов, - пояснили специалисты.
- Кроме топиариев появятся альпийские горки, инсталляции, выполненные из различных материалов, композиции из цветов, - подвел итог директор управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска Виталий Проскуряков.
ИСТОЧНИК KP.RU