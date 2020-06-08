Сотрудника торговой компании в Сургуте три месяца лишали зарплаты
Правоохранители Сургута проверили исполнение трудового законодательства в одной из торговых компаний города.
- Установлено, что организация имеет задолженность по зарплате перед работником за период с октября по декабрь 2019 года в размере 57 тысяч рублей. Работодатель имел средства для погашения задолженности, но расходовал их на иные цели, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Руководителю предприятия внесли представление об устранении нарушений. Возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».
К настоящему моменту задолженность погашена в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU