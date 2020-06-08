2020-06-08T14:24:21+03:00
Общество

ХМАО подходит к пику заболеваемости коронавирусом

Об этом стало известно от экспертов
Руслан Савинов
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ХМАО подходит к пику заболеваемости коронавирусомХМАО подходит к пику заболеваемости коронавирусомФото: pixabay.com
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Начальник управления организации медпомощи депздрава ХМАО Максим Малхасьян сообщил, что региона подходит к пику заболеваемости COVID-19:

- Инфекция рядом, и стоит обратить внимание: в ближайшие несколько недель мы надеемся, что все изменится, количество выписанных будет больше поступающих. Никто не исключает второй волны в сентябре-октябре, когда обостряются и другие сезонные заболевания, - объявил Максим Малхасьян

Он пояснил, что 14 лабораторий работают в трехсменном режиме: выполняется до 4 тысяч исследований в сутки.

- Лабораториями уже выполнено 150 тысяч исследований, - пояснил Малхасьян.

Добавим, что на горячую линия депздрава региона поступило 13 тысяч обращений. Также стало известно, что сформирован запас средств защиты, которые перераспределяются с соседних организаций:

- Нет такого учреждения, где нет СИЗов, все обеспечено в полном доступе, красные зоны обеспечены на 100%, - рассказал Максим Малхасьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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