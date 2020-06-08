2020-06-08T12:24:16+03:00
Общество

Ремонтные работы на улице Ленина в Нижневартовске: изменится схема движения 10 маршрутов

Дорожники будут трудиться до 10 июня
Руслан Савинов
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Ремонтные работы на улице Ленина в Нижневартовске: изменится схема движения 10 маршрутов. Фото администрации города.Ремонтные работы на улице Ленина в Нижневартовске: изменится схема движения 10 маршрутов. Фото администрации города.
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В Нижневартовске подрядчик приступил к выполнению работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по улице Ленина. Мероприятия будут проводиться с 8 по 10 июня по улице Ленина - нечетная сторона, от улицы Кузоваткина до проспекта Победы. По этой причине движение по дороге будет полностью перекрыто.

- С 22 часов 8 июня до 6 часов 9 июня пройдут работы непосредственно на самом перекрестке улиц Ленина и Кузоваткина, - сообщила пресс-служба администрации Нижневартовска.

Добавим, что в связи с этим изменится схема движения десяти автобусов, маршруты №: 2, 6 (6к), 8, 9, 11 (11к), 12, 13 (13к), 25, 28, 32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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