2020-06-08T11:14:59+03:00
Происшествия

Вартовчанина подозревают в убийстве брата

Расследование дела продолжается
Руслан Савинов
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Вартовчанина подозревают в убийстве братаВартовчанина подозревают в убийстве братаФото: pixabay.com
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В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении преступления по статье «Убийство».

По данным следствия 6 июня около 8 часов подозреваемый был сильно пьян:

- Мужчина находился в помещении сторожки одного из предприятий по улице Северная в Нижневартовске. Из обиды за ранее высказанные братом оскорбления в его адрес и воспользовавшись тем, что потерпевший находится в состоянии опьянения, нанес удар топором в область шеи, - уточнили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

От полученной травмы 46-летний мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемый задержан.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий: расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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