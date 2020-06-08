Вартовчанина подозревают в убийстве брата
В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении преступления по статье «Убийство».
По данным следствия 6 июня около 8 часов подозреваемый был сильно пьян:
- Мужчина находился в помещении сторожки одного из предприятий по улице Северная в Нижневартовске. Из обиды за ранее высказанные братом оскорбления в его адрес и воспользовавшись тем, что потерпевший находится в состоянии опьянения, нанес удар топором в область шеи, - уточнили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
От полученной травмы 46-летний мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемый задержан.
Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий: расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU